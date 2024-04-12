Mavi Balina oyunu İstanbul'da ortaya çıktı! 22 yaşındaki genç intihar etti

Tehlike geri döndü. İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşanan trajik olayda, 22 yaşındaki Fatih Çakmak 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Çakmak'ın telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu belirlendi.

Mavi Balina oyunu İstanbul'da ortaya çıktı! 22 yaşındaki genç intihar etti

22 yaşındaki Fatih Çakmak 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edilmesini sağladı. İncelemeler sonucu Çakmak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

Çakmak'ın intiharının nedeni olarak Mavi Balina oyununun etkisi üzerinde durulurken, genç adamın psikolojik tedavi amacıyla ilaç kullandığı da öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Mavi Balina oyunu, internet üzerinden yayılan ve dünya genelinde birçok intihar vakasına neden olduğu belirtilen tehlikeli bir çevrimiçi oyundur. Oyun, katılımcılara 50 günlük bir süre boyunca çoğu şiddet içeren ve psikolojik açıdan zararlı olan görevleri yerine getirmelerini talep eder.

Oyun süresi boyunca katılımcılar, kendilerini fiziksel olarak yaralamaktan uzun süre yalnız kalmaya, yüksek sesle müzik dinlemekten korkutucu içeriklere maruz kalmaya kadar çeşitli zararlı talimatları izlerler. Oyun, 50. günün sonunda katılımcıya 'intihar et' emrini verir ve bu talimatla oyun sona erer.
Mavi Balina'nın arkasında oyunun yöneticileri olarak bilinen kişiler, kurbanların kişisel bilgilerini ele geçirip şantaj yaparak onları oyunda kalmaya zorlarlar. Oyun özellikle gençleri hedef alır ve onların ruh sağlığını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit eder.

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