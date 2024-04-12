Belediye Başkanı Güney Beyoğlu'nda masa-sandalye yasağını kaldıracak: Kaybettiklerimizin telafisini sağlamak için uğraşacağım

31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir değişime imza atılan ilçelerden birisi de Beyoğlu Belediyesi oldu. 90'lı yıllardan beri AKP'nin elinde olan Beyoğlu Belediyesi, son seçimlerde ana muhalefet partisi CHP'nin eline geçti. Belediyenin el değiştirmesiyle Beyoğlu'nun eski gülerine geri dönüp dönmeyeceğiyse en büyük tartışma konusu oldu.

Yeni göreve gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, seçim sonrası en çok dikkati çeken isimlerden biri oldu.

T24'ten Aslı Atasoy'a konuşan Güney, projelerini, ve "Beyoğlu eski günlerine dönecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Güney, özellikle son 20 yıl içerisinde mekanlara getirilen masa sandalye yasağı gibi yasakların çözüleceğini söyledi.

Güney söyleşinin bir bölümü şöyle:

- Eğlence mekan sahipleri ruhsat, dışarı masa koyma vb. konularında çok sıkıntılı bir 20 yılı geride bıraktı. Özellikle onlar için bir mesajınız var mı?

Seçim çalışmaları sırasında çok sayıda esnafla bir araya geldik. İstiklal Caddesi esnafıyla toplantılar düzenledik. Sorunlarını biliyorum. Hiç kolay süreçlerden geçmediler, halen de kolay değil. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yasak uyduruldu, masa sandalye yasağı. Ardından sigara yasağı geldi ki bu yasağa karşı değilim. Ardından pandemi geldi. Yüksek kiralar, 10 yıldan uzun süredir kiracı olanların çıkartılması, ruhsat sıkıntıları... Esnafın yükü ağır. Müşteri profili değişmeye başlayınca mekanlar da değişmeye başladı. Beyoğlu yavaş yavaş kimliğini kaybetmeye doğru ilerledi. Şimdi adım adım bu gidişatı düzelteceğiz. Burada vatandaşın da hakkını gözeteceğiz, esnafın da. Bunu nasıl yapacağız, ortak akılla. Esnaf masa sandalye işgaliyesinde vatandaşın rahatça yürüme hakkını gözetecek, yaşam koridoru açılmasının önüne geçmeyecek, biz de belediye olarak onların önüne engel çıkaran değil, işlerini kolaylaştıran, sorunlarını çözen bir kurum olacağız.

- Siz Beyoğlu'nu hiç terk etmeyenlerdensiniz. O güzel günler ve giden insanlar gelecek mi? Yanıtınızın evet olduğunu bildiğim için soruyorum. Nasıl?

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana bile atmosfer değişti, insanların yüzü gülüyor, insanlar umutla dolu. Evet bazı hafıza mekanlarımızı kaybettik, insanlar taşındı, taşınıyor. Beyoğlu diğer ilçelerle kıyasladığınızda nüfusu azalan bir ilçe. Yüksek kiralar ve yaşam zorluğu nedeniyle insanlar taşınıyor. Ama biz uygulayacağımız politikalarla bu kan kaybını durdurabiliriz. Özellikle Beyoğlu'nun kimliği ile özdeşleşmiş, Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan mekanların sahipleriyle buluşmak, onlar için neler yapabiliriz bunları masaya yatırmak istiyorum. Her şeyi eski yerine koyamayabiliriz ama kaybettiklerimizin telafisini sağlamak için uğraşacağım.

- Özellikle İstiklal Caddesi bundan sonra neyi simgeleyecek?

İstiklal Caddesi aynı geçmişte olduğu gibi özgürlüğün, çok sesliliğin, çok kültürlülüğün simgesi olacak. Yine bizim koşa koşa keyifle gittiğimiz, anı biriktirdiğimiz bir yer olacak.