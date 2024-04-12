İzmir'de trans kadınlara saldırı: Evleri taşlandı, darp edildiler

İzmir Alsancak'ta bir trans kadın, çok sayıda kişinin saldırısına uğradı ve gasp edildi. Saldırganlar daha sonra trans kadınların evlerine saldırdı.

Son Güncelleme:
İzmir'de trans kadınlara saldırı: Evleri taşlandı, darp edildiler

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kalabalık bir grup trans kadınlara saldırdı.

Bir trans kadın saldırganlar tarafından darp edilirken, trans kadının cüzdanı ve telefonu da gasp edildi. Grup daha sonra bölgede trans kadınların yaşadığı evlere taş atarak saldırdı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

'BAYILAN BİR SARA HASTASINA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIRKEN BİZE SALDIRDILAR'

Yaşanan olayı Gazete Duvar’a anlatan bir trans kadın, "Biz dün bayram olduğu için evlerimizin önündeydik. Biri sara hastasıymış ve sokakta bayıldı. Arkadaşlar da yardım etmek istediler. O esnada kalabalık bir grup 'Siz bu adamı dövdünüz' diyerek iftira atıp bize saldırdı. Evleri taşlamaya başladılar. Taş, şişe, sopa ne buldularsa fırlattılar. Çok kalabalık bir gruptu. O esnada Açelya isimli bir arkadaşımız kuaförden çıkmış. Onu görünce ona saldırmışlar. Kaçmaya çalışmış ancak yakalamışlar ve hem darp hem de gasp etmişler. Darp ve gasp edildiği görüntüler de var. Şikayetçi olduk. Polisin araştırması sürüyor" dedi.

Etiketler
İzmir
Son Güncelleme:
Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, yer Sivas: Siz onu göremezsiniz! Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, yer Sivas: Siz onu göremezsiniz!
İki otomobilin çarptığı yaya öldü İki otomobilin çarptığı yaya öldü
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi: Türkiye'nin Osman Kavala kararını uygulamaması sistem için zorluk yaratıyor "Türkiye'nin kararını uygulamaması sistem için zorluk yaratıyor"
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu
Ben Bu Cihana Sığmazam’da kadro dağılıyor! Apar topar bir isim daha bıraktı Ben Bu Cihana Sığmazam’da kadro dağılıyor! Apar topar bir isim daha bıraktı
NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçti NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçti
ÇOK OKUNANLAR
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
CHP’nin bayram ziyaretinde Yeniden Refah’tan Özel övgüsü: "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur" "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur"
İddia: Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi "Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi"
Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar: "Millet bize iyi bir tokat vurdu" Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar
Belediye Başkanı Güney Beyoğlu'nda masa-sandalye yasağını kaldıracak: Kaybettiklerimizin telafisini sağlamak için uğraşacağım Belediye Başkanı Güney Beyoğlu'nda masa-sandalye yasağını kaldıracak