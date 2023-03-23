MATA Otomotiv işçileri, şirket hissedarı Kaşlıoğlu'nun bürosunun önünde eylem yaptı

İstanbul Tuzla’daki Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’nde bulunan Mata Otomotiv’de çalışan işçilerinin iş sağlığı, güvenliği ve yüzde 25 ek zam talebiyle 27 Şubat’ta başlattığı iş bırakma eylemi devam ediyor.

Birleşik Metal İş Sendikası üyesi Mata Otomotiv işçileri, bugün şirketin hissedarı Evrim Kaşlıoğlu’nun İstanbul Caddebostan’da bulunan bürosunun önünde eylem yaptı. İşçiler, ıslık ve alkışlarla “Direne direne, direnişten zafere”, “Birleşen işçiler yenilmezler”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarını attı.

Burada işçilere seslenen Birleşik Metal İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Özcan Atmaca, “Direnişimizin 24’üncü günündeyiz. Mata Otomotiv işçileri yaklaşık 1200 işçinin beş ayrı lokasyonda vardiyalı çalıştığı kocaman bir işyeri. Burada şubat ayı itibarıyla yüzde 25’lik ek zam talebi ile yola çıktık. Bu meşru talebimizi işverene ilettik. Geldiğimiz noktada, enflasyonun resmi makamlarca yüzde 60 civarında olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. 1 Ocak itibarıyla yüzde 54 olarak yapılan zamdan söz ediyoruz. Yaşanan ekonomik felaketin, ekonomik krizin asla sorumlusu işçiler değildir. Biz işverenden iki şey istedik, ek zam ve insani çalışma koşulları…” diye konuştu.

Birleşik Metal İş Sendikası İstanbul Şube Sekreteri Can Emrah Ülgu ise şunları söyledi:

“HAKKIMIZI ALACAĞIZ ARKADAŞLAR. UNUTMAYIN, HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ”

“Size işverenin kendi ağzından söylediklerinden küçük bir parça okuyacağım; ‘Mata Otomotiv Endüstrisi için ahşap, karbon fiber, dış kaplama bileşenlerini üreten küresel tedarikçidir. Şirket 2005 yılından itibaren biraz önce de belirttiğim gibi İstanbul Tuzla’da bulunan endüstri ve ticaret bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yıllık cirosu 600 milyon doların üzerinde olan bu şirket; üretimini dünya ünlü markalarla gerçekleştiriyor. Şirketin internet sitesinde şirket ceosunun Erce Kaşlıoğlu’nun da belirttiği gibi Mata Otomotiv, seri üretim yapmıyor. El işçiliğine dayalı çok değerli mücevherler yapıyor.’

Bu çok değerli mücevherlerin karşılığında ne ücret alıyorsunuz arkadaşlar? Hakkınızı alabiliyor musunuz? Hakkımızı alacağız arkadaşlar. Unutmayın, hakkımızı söke söke alacağız. Mata Otomotiv’de ortalama ücretler, 10 bin ile 12 bin lira aralığındadır. Çıplak ücretler, asgari ücretin altında kalmıştır. Eğer bugün sendika olmasa bizim dört ikramiyemiz, yakacak ödeneğimiz, çeşitli sosyal haklarımız olmasa bugün Mata Otomotiv işçileri asgari ücretin altında ücret almaktadırlar. Hakkı talepleri, meşru talepleri tam olarak buna dayanmaktadır. Şirket verdiği ücretleri güncellemek, zam yapmak zorundadır. İstediğimiz atla deve değildir. Sadece ve sadece yüzde 25 ek zam talebimiz var. Bu ek zam talebimiz haklıdır, meşrudur. Sonuna kadar da bu zam talebinin arkasındayız ve alacağız arkadaşlar.”