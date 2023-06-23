Marmaris'teki yangının ceset yakılması nedeniyle çıktığı belirlendi: 1 gözaltı

Marmaris Sarıalan mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri sevk edildi.

Alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

CESET BULUNDU

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yangın bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak "kasten orman yakma" ve "kasten adam öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada 2 savcı görevlendirdi.

Yangın bölgesinde bulunan erkek cesediyle ilgili olarak M.A. (44) isimli şüpheli gözaltına alındı. M.A.'nın "hırsızlık", "kasten yaralama", "cinsel istismar" ve "tehdit" gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA