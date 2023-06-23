Karaman’da 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Karaman’da dün ortadan kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğundan haber alınamıyor.

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Karaman’da 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Karaman’da, Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Ayşe İpek, dün öğle saatlerinde evlerine yakın olan babası İbrahim İpek’in iş yerine gitti. Ayşe İpek, bir süre burada durduktan sonra iş yerinden ayrıldı.

Küçük çocuğun evine dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi hemen polise giderek kayıp başvurusundan bulundu. Ailesi dün öğle saatlerinden beri kendisinden haber alamadıkları kızları Ayşe’nin yerini bilen veya görenlerin insanlık namıma polise haber vermelerini istedi.

Kaynak: İHA

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