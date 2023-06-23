Müzik yasağı kaldırıldı
Covid-19 döneminde getirilen gece 12'den sonra müzik yasağı tüm ülkede kaldırıldı. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) 1 Temmuz 2021 tarihinden bugüne uygulanan saat 24.00 sonrası müzik yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), Covid-19 döneminde 1 Temmuz 2021'de getirilen gece 12'den sonra müzik yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz” denildi.
MÜJDE!— MÜYORBİR (@muyorbir) June 23, 2023
Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz.
MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE…#müzikkısıtlaması #pandemidemüzik pic.twitter.com/iO2UcCsizI
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