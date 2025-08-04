Marmaris'te Tatil Kuyruğu

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerine gitmek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Bir kilometreyi bulan araç kuyruğu uzadıkça uzadı.

Marmaris'te Tatil Kuyruğu
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Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerine gitmek isteyen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Bir kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşurken, ilçeye şimdiye kadar 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris’te turizm sezonunda hareketlenme devam ediyor. Özellikle son dönemde yerli turistlerin tercihlerinde ön sıralarda yer alan Marmaris ve Datça’ya ilgi giderek artıyor.

Haftanın ilk gününden itibaren ilçeye giriş yapan araç sayısında artış yaşanıyor. Marmaris Çetibeli mevkiinde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatillerini Marmaris ve Datça’da değerlendirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk gözlerden kaçmadı. İlçeye şu ana kadar 10 bin aracın giriş yaptığı tespit edilirken, güvenlik güçleri de yaptıkları uygulamalar ile vatandaşın tatillerini güven ve huzur içinde geçirmesini sağlıyor. İlçe girişinde oluşan yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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