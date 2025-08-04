Gebze'de Kültür Şöleni

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskihisar Kalesi’nin tarihi dokusunda gerçekleşen etkinlik serisi; sinema gösterimlerinden konserlere, sahne performanslarından çeşitli kültürel buluşmalara kadar pek çok farklı organizasyona ev sahipliği yaptı. Her akşam farklı bir etkinlikle katılımcıları ağırlayan program, her yaştan vatandaşın ilgisini çekti.

Gebze Belediyesi tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni görünüme kavuşan Eskihisar Kalesi, düzenlenen etkinliklerle birlikte adeta kültürel cazibe merkezine dönüştü. Yapılan peyzaj ve çevre düzenlemeleri sayesinde hem ziyaretçilerin konforu artırıldı hem de kalenin tarihi dokusu ön plana çıkarıldı.

Halka açık ve ücretsiz olarak sunulan etkinlikler boyunca Gebzeliler, hem tarihi bir mekânda vakit geçirme hem de kültür ve sanatla iç içe olma fırsatı buldu.

Kaynak: AA