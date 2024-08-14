Marmaray'da Korku Dolu Anlar... Güvenlik Görevlisinin Silahını Almaya Çalıştı!

İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonunda iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Pendik'te Marmaray istasyonunda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, Marmaray İstasyonunda tren bekleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda şahıslar arasında yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Kavga sırasında grup içindeki şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Tren bekleyen yolcuların ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edildi.

Marmaray'da ortalık karıştı! Kadın yolcular birbirine saldırdı; küfürler havada uçuştuMarmaray'da ortalık karıştı! Kadın yolcular birbirine saldırdı; küfürler havada uçuştuYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Pendik Marmaray Kavga
Son Güncelleme:
59 İlde Narkotik Operasyonu: 520 Kişi Gözaltına Alındı Narkotik Operasyonunda 520 Gözaltı
Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Saklandığı Yeri Görenler Şoke Oldu Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Saklandığı Yeri Görenler Şoke Oldu
Hollanda'da Önüne Gelen Alıyor! Artık Türkiye'de de Satılacak Hollanda'da Önüne Gelen Alıyor! Artık Türkiye'de de Satılacak
Bitlis’teki Bu Taşlar Tam 90 Milyon Yıllık: Türünün Son Örneği Bitlis’teki Bu Taşlar Tam 90 Milyon Yıllık
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış
İşçi, Memur, Emekli, Asgari Ücretli... Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı Çalışanlara Zam Şoku! İşte İktidarın 2025 Planı
Korkunç Kaza... Babanın Mücadelesi Yetmedi! Uçuruma Yuvarlanan Araçtan Sağ Çıkan Olmadı Uçuruma Yuvarlanan Araçtan Sağ Çıkan Olmadı