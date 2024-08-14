Marmaray'da Korku Dolu Anlar... Güvenlik Görevlisinin Silahını Almaya Çalıştı!

Pendik'te Marmaray istasyonunda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, Marmaray İstasyonunda tren bekleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda şahıslar arasında yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Kavga sırasında grup içindeki şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Tren bekleyen yolcuların ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edildi.

Kaynak: İHA