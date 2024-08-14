Marmaray'da Korku Dolu Anlar... Güvenlik Görevlisinin Silahını Almaya Çalıştı!
İstanbul Pendik'te Marmaray istasyonunda iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik'te Marmaray istasyonunda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre, Marmaray İstasyonunda tren bekleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda şahıslar arasında yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI
Kavga sırasında grup içindeki şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Tren bekleyen yolcuların ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: