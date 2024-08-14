59 İlde Narkotik Operasyonu: 520 Kişi Gözaltına Alındı
Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 59 ilde düzenlenen "Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 59 ilde, "zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu madde imalatçılarına" yönelik "Narkoçelik-32" operasyonları düzenlendiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar, il emniyet müdürlüklerince 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.
520 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ve 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: