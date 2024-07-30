17 İlde Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-29' operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını, 45'inin tutuklandığını açıkladı.

103 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 17 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-29' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Diyarbakır, Ordu, Maraş, Antep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana'da yapılan eş zamanlı baskınlarda ve yol kontrollerinde 103 şüpheli yakalandı.

45 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 45'i tutuklanırken, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK‼️



1️⃣7️⃣ ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-29” operasyonlarında;

1️⃣ Ton 3️⃣3️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,

9️⃣ Milyon 2️⃣5️⃣8️⃣ Bin 8️⃣1️⃣1️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk ve

4️⃣ bin… pic.twitter.com/u0JaF8XTld — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2024

Kaynak: Ajanslar