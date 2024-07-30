17 İlde Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Tutuklama

17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-29" operasyonlarında 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hap ele geçirildi, 103 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Son Güncelleme:
17 İlde Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-29' operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını, 45'inin tutuklandığını açıkladı.

103 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 17 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-29' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Diyarbakır, Ordu, Maraş, Antep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana'da yapılan eş zamanlı baskınlarda ve yol kontrollerinde 103 şüpheli yakalandı.

45 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 45'i tutuklanırken, 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: Ajanslar

Etiketler
Ali Yerlikaya Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene 3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene
Meteoroloji'den İstanbul Dahil 24 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den 24 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Sinop'ta Servis Otobüsü Devrildi Sinop'ta Servis Otobüsü Devrildi
En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar... En Dengesiz 4 Burç! Bu Burçlar Dengesizlikleriyle Sürekli Çileden Çıkarıyorlar...
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti!
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor
Tarih Belli Oldu: Sigaraya Dev Zam Geliyor Sigaraya Dev Zam Geliyor
Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti
Son Anketten AKP'ye Soğuk Duş: CHP Puan Farkını Açıyor... İşte Son Oy Oranları CHP Puan Farkını Açıyor