Marmaray'da İntihar Girişimi! Yine 'Üzücü Bir Olay' Diyerek Duyurdular

Marmaray’ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir intihar girişimi meydana geldi. Seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

Marmaray’dan yapılan açıklamada, intihar girişimi yine ‘üzücü bir olay’ olarak aktarıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir.”