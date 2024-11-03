Marmaray'da İntihar Girişimi! Yine 'Üzücü Bir Olay' Diyerek Duyurdular
Marmaray'da 15.30 sıralarında bir intihar girişimi meydana geldi. Konuya ilişkin açıklamada seferlerin gecikmeli olarak yapılabildiği kaydedildi.
Marmaray’ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir intihar girişimi meydana geldi. Seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.
Marmaray’dan yapılan açıklamada, intihar girişimi yine ‘üzücü bir olay’ olarak aktarıldı.
Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir.”
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