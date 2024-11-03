Marmaray'da İntihar Girişimi! Yine 'Üzücü Bir Olay' Diyerek Duyurdular

Marmaray'da 15.30 sıralarında bir intihar girişimi meydana geldi. Konuya ilişkin açıklamada seferlerin gecikmeli olarak yapılabildiği kaydedildi.

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Marmaray'da İntihar Girişimi! Yine 'Üzücü Bir Olay' Diyerek Duyurdular

Marmaray’ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir intihar girişimi meydana geldi. Seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

Marmaray'da İntihar Girişimi! Yine 'Üzücü Bir Olay' Diyerek Duyurdular - Resim : 1

Marmaray’dan yapılan açıklamada, intihar girişimi yine ‘üzücü bir olay’ olarak aktarıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir.”

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