Bipolar Hastası Ters Yöne Girdi, Felaket Yaşandı: Ölü ve Yaralılar Var

Kaza, sabah saatlerinde E-90 kara yolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir yönüne giden Hakan İ. idaresindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönden gelen Ramazan Güven idaresindeki 27 SE 946 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobiller hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bipolar hastası olduğu belirlenen Ramazan Güven (34) ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan İ. (42) ve eşi Esmanur İ.'nin (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 GÜNDÜR AİLESİYLE KONUŞMUYORMUŞ

Kazaya neden olan Ramazan Güven'in bipolar hastası olduğu ve 3 gündür ailesiyle konuşmadığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA