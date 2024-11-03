Bipolar Hastası Ters Yöne Girdi, Felaket Yaşandı: Ölü ve Yaralılar Var

Ankara-Eskişehir kara yolunda felaket yaşandı. Bipolar hastası şoför ters yönde ilerlerken başka bir araca çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde E-90 kara yolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir yönüne giden Hakan İ. idaresindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönden gelen Ramazan Güven idaresindeki 27 SE 946 plakalı otomobille çarpıştı.

Bipolar Hastası Ters Yöne Girdi, Felaket Yaşandı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Otomobiller hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bipolar hastası olduğu belirlenen Ramazan Güven (34) ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan İ. (42) ve eşi Esmanur İ.'nin (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bipolar Hastası Ters Yöne Girdi, Felaket Yaşandı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

3 GÜNDÜR AİLESİYLE KONUŞMUYORMUŞ

Kazaya neden olan Ramazan Güven'in bipolar hastası olduğu ve 3 gündür ailesiyle konuşmadığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bipolar Hastası Ters Yöne Girdi, Felaket Yaşandı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

Kaynak: DHA

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