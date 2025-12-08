Marmaray’da İntihar Girişimi! Bakırköy Hattında Seferler Aksadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da milyonlarca kişinin kullandığı Marmaray’da üzücü bir olay daha yaşandı. Bakırköy istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Olay nedeniyle bölgedeki tren hareketlerinde aksama yaşandı. Yetkililer, seferlerin kontrollü şekilde devam ettiğini belirtti.

Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle #Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi