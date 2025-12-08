Marmaray’da İntihar Girişimi! Bakırköy Hattında Seferler Aksadı

Marmaray Bakırköy istasyonunda bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu.

İstanbul’da milyonlarca kişinin kullandığı Marmaray’da üzücü bir olay daha yaşandı. Bakırköy istasyonunda bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Olay nedeniyle bölgedeki tren hareketlerinde aksama yaşandı. Yetkililer, seferlerin kontrollü şekilde devam ettiğini belirtti.

Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle #Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Marmaray
