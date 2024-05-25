Marmaray'da intihar girişimi

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Marmaray durağında 24 yaşındaki Emre A. isimli bir genç, tren raylarına atlayarak intihar girişiminde bulundu.

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Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi.24 yaşındaki Emre A., tren istasyona yanaştığı sırada kendisini raylar attı.

Emre A.'nın atladığını gören diğer yolcular durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, Emre A.'yı sıkıştığı yerden çıkarıp ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı.

Yaşanan olay sebebiyle seferler kısa süreliğine durduruldu.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Marmaray Zeytinburnu istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Yeşilköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Tren seferleri daha sonra normale döndü.

İNTİHARLAR ARTTI

23 Mayıs günü Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda 22 yaşındaki E.D. isimli genç kız raylara atlayarak intihar etmişti. Olay nedeniyle seferler çift yönlü olarak bir süre durdurulmuştu.

Metroda intihar girişimi: Mecidiyeköy istasyonu kapatıldıMetroda intihar girişimi: Mecidiyeköy istasyonu kapatıldıGüncel

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