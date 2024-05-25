Marmaray'da intihar girişimi

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi.24 yaşındaki Emre A., tren istasyona yanaştığı sırada kendisini raylar attı.

Emre A.'nın atladığını gören diğer yolcular durumu ekiplere bildirdi. Ekipler, Emre A.'yı sıkıştığı yerden çıkarıp ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı.

Yaşanan olay sebebiyle seferler kısa süreliğine durduruldu.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Marmaray Zeytinburnu istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Yeşilköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Tren seferleri daha sonra normale döndü.

#Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, seferlerin düzenlenmesi devam etmektedir. https://t.co/hjHQlLDeWe — Marmaray (@Marmaraytcdd) May 25, 2024

İNTİHARLAR ARTTI

23 Mayıs günü Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda 22 yaşındaki E.D. isimli genç kız raylara atlayarak intihar etmişti. Olay nedeniyle seferler çift yönlü olarak bir süre durdurulmuştu.