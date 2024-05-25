Yüzme bilmeyen baba, kızını kurtarmak isterken boğuldu

Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Papaz Koyunda denize giren kızının yardım çığlıklarını duyan baba kızını kurtarmak isterken boğularak can verdi.

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Yüzme bilmeyen baba, kızını kurtarmak isterken boğuldu

Olay Mavikent Papaz Koyu Sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu aile piknik yaptığı sırada Berfin Ahmet (12) isimli kız çocuğunun denizde yüzmeye başladı.

Bu sırada dalgaların artmasıyla suda çırpınmaya başlayan kızının çığlığını duyan babası Habat Ahmet (45) ve amcası Nuri Ahmet (28) küçük kızı kurtarmak için denize girdi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarma çalışması başlarken Berfin Ahmet’in yüzme bilmeyen babası Habat Ahmet’de dalgaların arasında daha fazla tutunamadı.

Amca Nuri Ahmet ile kız çocuğu Berfin Ahmet bilinçleri açık hayati tehlikeleri olmaksızın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılıp kıyıya çıkarılırken baba Habat Ahmet olay yerinde 112 ambulans ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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