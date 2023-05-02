Marmaray'da intihar girişimi!
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi nedeniyle seferlerin tek hattan ve gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi nedeniyle seferlerin tek hattan ve gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı.
Marmaray resmi hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız saat 08.23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
İntihar girişiminin Yenikapı istasyonunda yapıldığı söyleniyor.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) May 2, 2023
Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır.
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