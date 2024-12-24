Marmaray'da Bir İntihar Daha...

Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerin bir süre tek hat üzerinden yapıldığı kaydedildi. Daha sonra seferler normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İntihar girişiminde bulunan kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği bildirilirken, seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi. Daha sonra yapılan açıklamada ise, "Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

'ÜZÜCÜ BİR OLAY...'

Marmaray’ın açıklamasında, intihar girişimi yine ‘üzücü bir olay’ olarak nitelendirildi. Açıklamanın tamamında “Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır” denilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi