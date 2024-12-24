Arapça Günü Etkinliğinde Skandal Görüntü: Öğrenciyi IŞİD'li Gibi Giydirip Eline Silah Verdiler

Türkiye'de okullar art arda skandallara sahne olmaya devam ediyor. Uzmanlar sık sık "Şiddet, şiddeti doğurur", "Şiddetin oyunu olmaz" uyarıları yapsa da pratikler bu şekilde ilerlemiyor. Bunun son örneği ise Konya'dan geldi. Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan olay "Bu kadarına da pes" dedirtti.

ARAPÇA GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE SKANDAL

18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında okulda yapılan bir tiyatro gösterisi skandal anlara sahne oldu. Tiyatro gösterisinde öğrencilerin eline silah verildi. IŞİD'li gibi giydirilen bir öğrenci, elindeki silahla tiyatrodaki diğer öğrencilere ateş ettirildi. Görüntüler tepkilere neden oldu.

CHP Gaziantep Milletvekili, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şöyle tepki gösterdi:

"Okullarda yılbaşı kutlaması yasak ama çocukların eline maket silah verip arkadaşına ateş etmesi serbest! 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya’da Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çocukların eline silah verip, militan gibi giyindirip Suriye operasyonuna çıkardılar. Yusuf Tekin'in istediği nesil bu."

Kaynak: Haber Merkezi