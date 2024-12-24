Arapça Günü Etkinliğinde Skandal Görüntü: Öğrenciyi IŞİD'li Gibi Giydirip Eline Silah Verdiler

Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri'nde skandal bir tiyatro gösterisine imza attı. Tiyatro gösterisinde IŞİD'li gibi giydirilen öğrencinin eline silah verilerek diğer öğrencilere ateş ettirildi.

Son Güncelleme:

Türkiye'de okullar art arda skandallara sahne olmaya devam ediyor. Uzmanlar sık sık "Şiddet, şiddeti doğurur", "Şiddetin oyunu olmaz" uyarıları yapsa da pratikler bu şekilde ilerlemiyor. Bunun son örneği ise Konya'dan geldi. Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan olay "Bu kadarına da pes" dedirtti.

Arapça Günü Etkinliğinde Skandal Görüntü: Öğrenciyi IŞİD'li Gibi Giydirip Eline Silah Verdiler - Resim : 1

ARAPÇA GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE SKANDAL

18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında okulda yapılan bir tiyatro gösterisi skandal anlara sahne oldu. Tiyatro gösterisinde öğrencilerin eline silah verildi. IŞİD'li gibi giydirilen bir öğrenci, elindeki silahla tiyatrodaki diğer öğrencilere ateş ettirildi. Görüntüler tepkilere neden oldu.

Arapça Günü Etkinliğinde Skandal Görüntü: Öğrenciyi IŞİD'li Gibi Giydirip Eline Silah Verdiler - Resim : 2

CHP Gaziantep Milletvekili, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şöyle tepki gösterdi:

"Okullarda yılbaşı kutlaması yasak ama çocukların eline maket silah verip arkadaşına ateş etmesi serbest! 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya’da Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çocukların eline silah verip, militan gibi giyindirip Suriye operasyonuna çıkardılar. Yusuf Tekin'in istediği nesil bu."

Milli Eğitim'den Skandal Karar: Okullarda Yılbaşı Süslemesi de Kutlaması da Yasak!Milli Eğitim'den Skandal Karar: Okullarda Yılbaşı Süslemesi de Kutlaması da Yasak!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konya Milli Eğitim Bakanlığı
Son Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'İmralı Ziyareti' Sorusuna Yanıt: 'Adalet Bakanlığı Neyi Bekliyor, Biz de Anlamadık' 'İmralı Ziyareti' Sürecinde Son Durum Ne?
Türkiye'den Alınan Kuru İncirler Zehir Saçıyor! İki Ülke Daha İade Etti Türkiye'den Alınan Kuru İncirler Zehir Saçıyor
Faciadan Ders Alınmadı: Aynı Fabrikada 10 Yıl Sonra Aynı Manzara Aynı Fabrikada 10 Yıl Sonra Aynı Manzara
Gidenlerin Ayrılamadığı İlçe! Son Dönemde Çeşme'yi Bile Solladı Gidenlerin Ayrılamadığı İlçe! Son Dönemde Çeşme'yi Bile Solladı
Kalbinden Vurulmuş Olarak Bulunmuştu: Eski Eş Gözaltında Kalbinden Vurulmuş Olarak Bulunmuştu: Eski Eş Gözaltında
Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor