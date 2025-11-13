Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 11.57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'deki deprem fırtınası devam ederken İstanbul da sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 11.57'de bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul Silivri açıklarında kaydedildi. Depremin derinliği ise 19.1 kilometre.

