Çikolatada İlaç, Pekmezde Şeker, Çayda Boya Çıktı! 11 Ürün Daha Kara Listede

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek 11 yeni ürün daha eklendi. Listede çikolata, bal, krem peynir, siyah çay, pekmez gibi ürünler yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

11 ÜRÜN DAHA LİSTEDE

Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 11 yeni ürün daha eklendi.

Listede çikolata, bal, krem peynir, siyah çay, pekmez gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların ‘pekmez’ ibaresiyle sattığı üründe şeker olduğu, balda taklit veya tağşiş bulunduğu belirlendi. Çikolatada ilaç, siyah çayda ise boya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Listeyi Paylaştı: Peynir, Yoğurt, Tereyağı... Bu 13 Markadan Uzak Durun!Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Listeyi Paylaştı: Peynir, Yoğurt, Tereyağı... Bu 13 Markadan Uzak Durun!Güncel

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı pekmez Taklit
