Marmara Denizi'ndeki Gizemli Olayın Sırrı Çözüldü, 53 Saniyede Öldürmüştü

Daha önce Kınalıada açıklarında kaydedilen bir video sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Görüntülerde bir yunusun, yavru yunusu vurarak öldüğü görülmüştü.

“KENDİ ÜREME BAŞARISINI ARTIRMAK İÇİN”

53 saniyelik videoda yunusun neden bu davranışı sergilediği merak konusu olmuştu. Bilim insanlarının incelediği video, bilimsel bir makaleye konu oldu.

İncelemeye ilişkin konuşan Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, şunları söyledi: 53 saniye, çok kısa bir video kaydı; ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz.

“ÇÜNKÜ SÜT VEREN DİŞİ BAŞKA BİR ERKEKLE ÇİFTLEŞMİYOR”

Yunuslarının amaçlarına ilişkin konuşan Tonay “Amaç da yavruyu öldürerek yavrunun annesinin kendisiyle çiftleşmesini sağlamak. Çünkü süt veren bir dişi başka bir erkekle çiftleşmiyor. Dolayısıyla kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz” dedi.

“YAS BENZERİ DAVRANIŞ DA KAYDEDİLMİŞTİ”

Marmara Denizi’nin önemli bir deniz memelisi alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Tonay, şunları söyledi: Türk Boğazlar Sistemi'nin parçası. Önceki aylarda hatırlarsınız belki 'Epimeletik' (canlı veya ölü bir bireye diğer bireyin yardım etmesi, onu korumaya çalışması) yas benzeri davranış da bu bölgede kaydedilmişti.

Kaynak: DHA