Marmara Denizi’nde batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı

Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinin başka bir gemiyi selamladığı son görüntüleri ortaya çıktı.

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Balıkesir’in Marmara Adası’ndan, Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12’de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü.

Gemide 6 kişilik mürettebatın bulunduğu, bölgeye sahil güvenlik botlarının ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği, helikopterlerin ise hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapamadığı kaydedildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu" dedi.

Kaynak: İHA

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