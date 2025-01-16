Marmara Denizi Kıyılarında Kızıl Kabus
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, Süleymanpaşa ilçesi kıyılarını kızıl yosunlarla kapladı. Kıyı alanını kaplayan yosunlar sahilde yoğun bir kokuya neden oldu.
Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nin Tekirdağ Süleymanpaşa kıyılarında ilginç görüntülere yol açtı.
HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Fırtına ile birlikte sahillere sürüklenen büyük miktardaki kızıl yosunlar, kıyıları kırmızı bir örtüyle kapladı.
Yosunlardan yayılan yoğun ve keskin koku ise bölgedeki günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Kaynak: İHA
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