Marmara Denizi Kıyılarında Kızıl Kabus

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, Süleymanpaşa ilçesi kıyılarını kızıl yosunlarla kapladı. Kıyı alanını kaplayan yosunlar sahilde yoğun bir kokuya neden oldu.

Son Güncelleme:

Poyraz fırtınası, Marmara Denizi'nin Tekirdağ Süleymanpaşa kıyılarında ilginç görüntülere yol açtı.

Marmara Denizi Kıyılarında Kızıl Kabus - Resim : 1

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Fırtına ile birlikte sahillere sürüklenen büyük miktardaki kızıl yosunlar, kıyıları kırmızı bir örtüyle kapladı.

Yosunlardan yayılan yoğun ve keskin koku ise bölgedeki günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Marmara Denizi Kıyılarında Kızıl Kabus - Resim : 2

Çanakkale Sahili Kırmızıya BoyandıÇanakkale Sahili Kırmızıya BoyandıÇevre

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Marmara Denizi
Son Güncelleme:
Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu
En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler En Sinsi 4 Burç! Onlar Çok Kötü Bir Ruha Sahipler
Sezgin Baran Korkmaz'ın Borajet Davasında Karar Çıktı SBK'nın Borajet Davasında Karar Çıktı
CHP'li Belediye Başkanları, Beşiktaş Belediyesi'nde: CHP Genel Başkanı Özel Konuşuyor Beşiktaş'ta Demokrasi Mitingi! Özgür Özel Konuşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak TÜVTÜRK Araç Muayenesinde Yeni Yasak: Araç Sahipleri Artık Bu İşlemi Yapamayacak
Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu Türk Devi Migros'a Büyük Darbe! Apar Topar Marketin Kapısına Kilit Vuruldu
Altın, Dolar, Euro… İslam Memiş Tercihini Açıkladı: ‘Türkiye’de Bitti, Sen Hep Kaybeden Olacaksın’ Altın mı Döviz mi? ‘Türkiye’de Bitti, Kaybeden Olacaksın’
Bankalar Yeni Oranlarını Açıkladı: Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Edilir? Mevduata Ne Kadar Yatırılırsa Asgari Ücret Kadar Getiri Elde Ediliyor?