Mardin'de Silahlı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Olay, Tepebaşı Mahallesi’ndeki otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 20 yaşındaki Derbas B. ile 56 yaşındaki Necmeddin B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Derbas B’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA