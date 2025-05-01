Kayganlaşan Yol Kaza Getirdi: 1 Yaralı
Elazığ'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor.
Elazığ’ın Keban yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Pelte köyü mevkiinde gerçekleşen kazada, 20 ANC 357 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybeden sürücü yola savruldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaynak: İHA
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