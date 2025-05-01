Ukrayna’da Savaş Mağduru 35 Çocuk Rehabilitasyon İçin Türkiye'de

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Sumi kentinden 35 savaş mağduru çocuğun rehabilitasyon için Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Büyükelçilik, açıklamasında "Psikolojik destek, tarihi geziler ve dostluklarla yaralarını sarmaya geldiler. Türk ortaklarımıza dayanışma ve sıcak ilgileri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da Savaş Mağduru 35 Çocuk Rehabilitasyon İçin Türkiye'de

Ukrayna'nın Sumi kentinden 35 savaş mağduru çocuk rehabilitasyon kapsamında Türkiye'ye geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sumy bölgesinden 35 savaş mağduru çocuk Türkiye’de rehabilitasyonda. Psikolojik destek, tarihi geziler ve dostluklarla yaralarını sarmaya geldiler. Türk ortaklarımıza dayanışma ve sıcak ilgileri için teşekkürler. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte geleceğimiz için" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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