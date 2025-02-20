Mardin'de Göz Gözü Göremez Hale Geldi, Böylesi Hiç Görülmedi

Mardin’in Artuklu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan siste araçlar ilerlemekte zorlandı.

Sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek trafikte ilerlerken, farlarını ve dörtlülerini yakarak ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Kaynak: DHA