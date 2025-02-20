Mardin'de Göz Gözü Göremez Hale Geldi, Böylesi Hiç Görülmedi

Mardin’de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis sonrasında görüş mesafesi 15 metrenin altına düştü.

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Mardin'de Göz Gözü Göremez Hale Geldi, Böylesi Hiç Görülmedi

Mardin’in Artuklu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan siste araçlar ilerlemekte zorlandı.

Mardin'de Göz Gözü Göremez Hale Geldi, Böylesi Hiç Görülmedi - Resim : 1

Sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek trafikte ilerlerken, farlarını ve dörtlülerini yakarak ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

Kaynak: DHA

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