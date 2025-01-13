Mardin'de 20 Yaşındaki Genç Kız, 2'nci Kattan 'Düşerek' Ağır Yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde 20 yaşındaki Songül A., apartmanın 2. katından düştü. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, polis inceleme başlattı.
Mardin'in Midyat ilçesi Sanayi Mahallesi'nde Songül A. (20), iddiaya göre dengesini kaybederek binanın 2. katından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan genç kadın, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Songül A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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