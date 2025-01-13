Çarpışan Araçlar Alev Alıp Küle Döndü: Yaralılar Var

Nevşehir- Kayseri yolu Bozca köyü yakınlarında saat 22.30 sıralarında Şehmus A. idaresindeki motosiklet ile Kuddusi S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralanırken, her iki araç da alev aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA