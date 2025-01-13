Çarpışan Araçlar Alev Alıp Küle Döndü: Yaralılar Var
Nevşehir- Kayseri yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada çarpışan araçlar alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir- Kayseri yolu Bozca köyü yakınlarında saat 22.30 sıralarında Şehmus A. idaresindeki motosiklet ile Kuddusi S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralanırken, her iki araç da alev aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA