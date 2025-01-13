Uşak’ta Dehşet: Eşini ve Kayınbiraderini Pompalı Tüfekle Vurdu, Kendini Eve Kilitledi

Uşak’ta sokak ortasında dehşet dolu anlar yaşandı. B.T. isimli bir şahıs; eşi ile kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu, ardından kendini eve kilitledi. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

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Uşak’ta Dehşet: Eşini ve Kayınbiraderini Pompalı Tüfekle Vurdu, Kendini Eve Kilitledi

Uşak’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çam Sokak'ta B.T. isimli şahıs, eşi İ.T. (35) ile kayınbiraderi A.T.’yi (55) pompalı tüfekle yaralayarak kendini eve kilitledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kendini eve kilitleyen B.T., ekiplerin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Yaralılar ise ambulasla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.T. hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, zanlının eşi İ.T’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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