Kamu binaları yerle bir oldu: Bakanlık 4,9 milyar TL’yi nereye harcadı?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler, kamu binalarının depreme hazırlıksız olduğu gerçeğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

İhale ile yapılan, denetlenerek teslim alınması gereken farklı kentlerdeki kamu binaları ve tesisler depremde yerle bir oldu. İskenderun ve Antakya’daki devlet hastaneleri, Hatay’daki polisevi, öğrenci yurtları yıkıldı, havalimanları ve otoyollar ise kullanılamaz hale geldi.

MİLYARLARCA LİRA KAYNAK AYRILDI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kamuya ait olan ve denetime tabi olmasına karşın depremde yerle bir olan yapılar, gözleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “Kamu Binaları Deprem Dayanımı” adı altında yürüttüğü çalışmalara çevirdi. Bakanlığın, kamu binalarının bakımı ve onarımı ile danışmanlık, inşaat, müşavirlik hizmetleri ve makine-teçhizat alımını kapsayan çalışmalar için aldığı milyarlarca liralık dış krediye dokunmadığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında, “Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimlilik” isimli proje başlatıldı. 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında 4 milyar 984 milyon 650 bin TL’lik dış kredi alındı.

DEPREM KREDİSİNE DOKUNMADILAR

TOKİ marifetiyle inşa edilen millet bahçeleri için kesenin ağzını açan Bakanlık’ın, kamu binalarının depreme dayanımının artırılması amacıyla aldığı dış krediye dokunmadığı öğrenildi. Verilere göre, 2022 yılının sonu itibarıyla proje için yalnızca 9 milyon 445 bin TL harcandı. Harcamanın, yalnızca danışmanlık ile eğitim ve donanım alımını kapsadığı, bina bakım ve onarımına yönelik ise tek kuruş harcama yapılmadığı öğrenildi. Bakanlığın kamu binalarında 2023 yılında gerçekleştirmeyi planladığı bakım onarım, inşaat işleri için ayırdığı para ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Buna göre, kamu binalarının deprem dayanıklılığının artırılması çalışmalarına 2023 yılı için yalnızca 290 milyon 756 bin TL’lik kaynak ayrıldı.