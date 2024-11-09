'Sağlı Sollu Vuruyorlar' Çıkışına İlk Yanıt: 'O Açıklama Muhalif Gibi Görünenler İçin'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “'Yapılan 50 anketin hemen hepsinde birinciyim bu yüzden sağlı sollu saldırı yapıyorlar” açıklamasıyla ilgili tv100'e konuştu. Yavaş açıklamasında, "Sağdan soldan vuruyorlar mesajı muhalif gibi görünenler için" dedi.

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'Sağlı Sollu Vuruyorlar' Çıkışına İlk Yanıt: 'O Açıklama Muhalif Gibi Görünenler İçin'

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilen konserlere yüklü miktarda harcama yaptığı iddiası siyasetin gündeminde yerini aldı. Konuyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş bugün dikkat çeken sert açıklamalarda bulundu.

'Sağlı Sollu Vuruyorlar' Çıkışına İlk Yanıt: 'O Açıklama Muhalif Gibi Görünenler İçin' - Resim : 1

'SAĞLI SOLLU YAPIYORLAR'

Yavaş açıklamasında, "Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor" demişti.

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O AÇIKLAMAYA İLK YANIT

ABB Başkanı Mansur Yavaş, tv100'ün ilgiyle izlenen programı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’nda tv100'e özel açıklama yaptı.

'Sağlı Sollu Vuruyorlar' Çıkışına İlk Yanıt: 'O Açıklama Muhalif Gibi Görünenler İçin' - Resim : 3

Mansur Yavaş açıklamasında, "O açıklama tartışmayı körüklemek isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki odakları, grupları, parti içinde sorun varmış gibi göstermeye odaklanan çevreleri, sabah akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve kendini gündemden düşürmeyen kişileri ve ‘muhalif’ gibi görünen kişileri kapsamaktadır." dedi.

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Kaynak: tv100

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