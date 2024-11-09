Minik Serçe'den 'De Mardin' Şarkısı

Kanal D’nin, AyNa Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir’in fragmanı yayınlandı. Ünlü oyuncuları bir araya getiren yapım hikayesi ve oyuncularıyla olduğu kadar müziğiyle de çok konuşuldu. Mardin'de çekilen dizinin yeni tanıtım filmi, şehrin atmosferini izleyicilerle buluşturdu. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin kadrosunda Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

Yayınlanan tanıtımda dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle ‘De Mardin’ şarkısı olarak yeniden hayat buldu. Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği 'Uzak Şehir', 11 Kasım'da ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kayyım ataması ile gündeme gelen Mardin için yazılan şarkının sözlerinde "Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı" ifadesi dikkat çekti.

İşte o şarkının sözleri;

Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı

Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları

Yıkarmış bütün günahları

De Mardin de hadi

En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı

Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı

Anlatmalı esasını hadi

Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı

De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım

Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı

Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka’nın

De Mardin

Yorum: Fiorecanto

Vokaller: Tuba Önal, Sibel Gürsoy

Orijinal Müzik: Joaquin Rodrigo

Adapte Türkçe Söz: Sezen Aksu

Düzenleme: Atakan Ilgazdağ

Tonmaister: Arzu Alsan

Mix: Murat Bulut