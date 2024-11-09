Minik Serçe'den 'De Mardin' Şarkısı
Sezen Aksu pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek Uzak Şehir dizisine özel şarkı yazdı. Dizinin yayınlanan fragmanında yer alan şarkının isminin ‘De Mardin’ olması ilgi uyandırdı. Kayyım atamalarıyla gündeme gelen Mardin için yazılan şarkının “Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı” sözleri ise dikkat çekti.
Kanal D’nin, AyNa Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir’in fragmanı yayınlandı. Ünlü oyuncuları bir araya getiren yapım hikayesi ve oyuncularıyla olduğu kadar müziğiyle de çok konuşuldu. Mardin'de çekilen dizinin yeni tanıtım filmi, şehrin atmosferini izleyicilerle buluşturdu. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin kadrosunda Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.
Yayınlanan tanıtımda dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle ‘De Mardin’ şarkısı olarak yeniden hayat buldu. Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği 'Uzak Şehir', 11 Kasım'da ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Kayyım ataması ile gündeme gelen Mardin için yazılan şarkının sözlerinde "Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı" ifadesi dikkat çekti.
İşte o şarkının sözleri;
Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı
Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları
Yıkarmış bütün günahları
De Mardin de hadi
En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı
Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı
Anlatmalı esasını hadi
Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı
De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım
Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı
Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka’nın
De Mardin
Yorum: Fiorecanto
Vokaller: Tuba Önal, Sibel Gürsoy
Orijinal Müzik: Joaquin Rodrigo
Adapte Türkçe Söz: Sezen Aksu
Düzenleme: Atakan Ilgazdağ
Tonmaister: Arzu Alsan
Mix: Murat Bulut