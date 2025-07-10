Mansur Yavaş'tan 'Murat Çalık' Tepkisi! ‘Ölürse, Bunun Adı Cinayettir’
Mansur Yavaş, sağlık sorunları yaşamasına rağmen cezaevinde tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın serbest bırakılması konusunda bir çağrıda daha bulundu. Yavaş, "Öldükten sonra tutuklu yargılayamazsınız. Geri de getiremezsiniz. Onu hemen bırakın. Murat Çalık ölürse, bunun adı cinayettir. Tasarlayarak cinayettir. Bir an evvel tahliye etsinler" dedi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin genel merkezinde Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Murat Çalık öldükten sonra yargılanamaz. Bunu ilgililere hatırlatmak istiyorum. Bu kadar ağır hasta birisi, bu şekilde tutuklu tutulamaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Öldükten sonra tutuklu yargılayamazsınız. Geri de getiremezsiniz. Onu hemen bırakın. Diğerlerini de tutuksuz şekilde yargılayın. Adam öldürmedi Murat Çalık. Milyara yakın dolandırıcılık yapanların hepsi dışarıda. Biz arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz. Murat Çalık ölürse, bunun adı cinayettir. Tasarlayarak cinayettir. Bir an evvel tahliye etsinler."
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: