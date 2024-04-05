Mansur Yavaş'ın kendi el yazısı mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni seçilen CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş, beraberindeki belediye başkanlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Mansur Yavaş'ın, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı el yazısı gündem oldu. Yazının Yavaş'a ait olup olmadığı bilinmezken 2019'da seçimlerin ardından Yavaş'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazı gündem olmuştu. Teyit.org'un incelemesine göre kaligrafi sanatçısının yazdığı ortaya çıkmıştı.,

Teyit’in iletişime geçtiği Mansur Yavaş’ın danışmanı, yazının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ait olmadığını doğruladı. Yavaş, söz konusu yazının “gelecek kuşaklara güzel bir anı bırakabilmek adına bir kaligrafi sanatçısı tarafından yazıldığını” belirtmişti.