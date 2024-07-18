Mansur Yavaş Olimpiyatlara Katılacak Sporcularla Görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek ABB ASKİ Sporlu sporcularla görüştü. Toplantıya Yavaş’ın yanı sıra 2024 Paris Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda boy gösterecek 11 sporcu, Ankara ABB ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, teknik heyet ve olimpiyatlardan ihraç edilen milli güreşçi Rıza Kayaalp katıldı.

Görüşmede, olimpiyatlara katılan güreşçilerin Paris’ten madalyalarla döneceğine inandığını belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Şu anda 30 bine yakın sporcumuz var, inşallah bundan sonraki zamanlarda da içlerinden nice Tahalar, Rızalar gibi nice sporcularımız çıkacak. Taha, Rıza ve diğer güreşçilerimiz gibi rol modelleriyle beraber çalışıyorlar. Nice sporcularımız çıkacak. Hem ata sporumuz hem ülkemizin temsili bakımından çok önemsiyoruz. Çünkü özellikle çok uzun yıllar önce mutlaka ve mutlaka güreş müsabakalarından altın madalya beklenirdi olimpiyatlarda diğer dallardan çok fazla umut olmazdı. Şimdi ülke olarak diğer dallarda da oldukça fazla iddiamız var. İnşallah bize düşen kendi sporcularımızın öncelikli olarak orada başarılı olmaları, ülkelerini temsil etmeleri ve orada İstiklal Marşı'nı gururla söyletmelerini hep beraber bekliyoruz. Ben kendilerini başarılar diliyorum. Moralleri gayet iyi. Bir kulak damlasını nedeniyle rızanın bir şansızlığı oldu inşallah onun yerine katılan Hamza arkadaşımız da Rıza'yı aratmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle olimpiyatlardan ihraç edilen milli güreşçi Rıza Kayaalp ise, 25 yıllık güreş hayatında yüzlerce kez doping testlerine girdiğini söyleyerek, "Şimdiye kadar hiçbir sıkıntım olmadı Allah'a şükür. Sadece kulağımda yaşadığım bir çınlama yüzünden iki senedir özellikle de olimpiyat stresinden dolayı artan çınlama, antrenmanlar da baş dönmesi de yapıyordu. Doktoruma danışarak Vastarel diye bir ilaç kullandım. Ben hayatım boyunca bir şeyi sormadan kullanmadığımı herkes bilir. Hayatım boyunca bilmediğim hiçbir ilaç kullanmadım. Bunu da yine doktoruma sorarak kullandım" dedi.

Kayaalp sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Zaten biraz kullandıktan sonra yan etkisinden dolayı bıraktım, olimpiyattan sonra kullanmayı düşündüm çünkü daha çok başımı ağrıttı. Bir hafta sonra numune almaya geldiler. Bir ay sonra sonuç açıklanınca şok geçirdim. Daha da onun şokunu atlatamıyorum çünkü hiç beklemiyordum. Hayatım boyunca dikkat ettiğim, her zaman korktuğum durum başıma geldi. Allah'a şükürler olsun vicdan olarak çok rahatım"