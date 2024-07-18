Doğurganlık Hızı Düştü, Dört Bakanlık Harekete Geçti!

Türkiye'nin doğurganlık hızı yıllar geçtikçe düşüyor. TÜİK'in 2023 yılına ilişkin açıkladığı doğum istatistiklerine göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti.

Doğurganlık hızı 2023 yılında AB'de 1,54 çocuk olurken, Türkiye'de 1,51'de kaldı. Türkiye'nin doğurganlık hızı 27 AB ülkesinden 16'sının gerisinde yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜİK verilerine yansıyan doğurganlık hızının azalmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin, bu konunun Türkiye'nin geleceği açısından öneminin farkında olduklarını ve bununla ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Doğurganlık hızı azalması ve nüfusun yaşlanmasının sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları söyledi:

'Bu konunun ciddiyetinin farkındayız. Türkiye hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip ancak doğurganlık oranının azalması ileri yıllarda ülkemiz için büyük bir risk. Bakanlık olarak biz de bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki politikalarımızı yeni kurduğumuz Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı çatısı altında çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu konuda alarm zilleri çalıyor. Bizler de bu Başkanlık altında hem yurt dışı modellerini çalışıyor hem de doğurganlık oranlarındaki düşüşün nedenlerini araştırıyor ve bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz.'

'ÖNEMLİ BİR SAHA ÇALIŞMASI BAŞLATACAĞIZ'

Mahinur Özdemir Göktaş, politikaları çok katmanlı olarak geniş bir perspektifle oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, 'Bu sadece çalışan kadınları ilgilendiren bir konu değil. Meseleye sadece kadın odaklı bakmıyor, çok daha geniş kapsamlı ele alıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde en ince hassasiyetleri tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili önemli bir saha çalışması başlatacağız' dedi.

Çalışmaları çok boyutlu olarak sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, 'Bu konuda, Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sağlık, Hazine ve Maliye bakanlıkları yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuyoruz. Hem saha çalışmaları ile bu grubu besleyecek hem de konuyu çok boyutlu olarak ele alacağız' diye konuştu.

Kaynak: AA