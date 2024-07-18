Ataşehir'de Araçların Üzerine Ağaç Devrildi

Ataşehir'de çürüyen bir ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Son Güncelleme:
Ataşehir'de Araçların Üzerine Ağaç Devrildi

Olay, İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendiliğinden çürüyen ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Çevredeki esnaflar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı elektrikli testereyle parçalayarak kaldırdı. Polis ekipleri zarar gören araçların sahiplerine haber verdi. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bakanlık Yetkilisinden Kritik Açıklama: Bahçeli'nin Elini Öpen Özel Harekat Daire Başkanına Soruşturma Açılacak Mı? El Öpen Özel Harekatçıya Soruşturma Açılacak Mı?
Doğurganlık Hızı Düştü, Dört Bakanlık Harekete Geçti! Doğurganlık Hızı Düştü, 4 Bakanlık Harekete Geçti
Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış
Show TV'den Müjde! Bahar Dizisi Ne Zaman Seyredilebilecek Belli Oldu Show TV'den Müjde! Bahar Dizisi Ne Zaman Seyredilebilecek Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti? Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti?
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu
Altın Güne Rekorla Başladı Altın Güne Rekorla Başladı
Aciller Doldu Taştı! Uzmanlardan Uyarı Üstüne Uyarı Geldi Aciller Doldu Taştı! Yaz Aylarında Bunlara Dikkat