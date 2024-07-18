Ataşehir'de Araçların Üzerine Ağaç Devrildi

Olay, İstanbul'un Ataşehir İlçesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendiliğinden çürüyen ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Çevredeki esnaflar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı elektrikli testereyle parçalayarak kaldırdı. Polis ekipleri zarar gören araçların sahiplerine haber verdi. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA