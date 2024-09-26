Manisa'da Zehir Tacirlerine Baskın! 5 Gözaltı

Manisa'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Manisa'da Zehir Tacirlerine Baskın! 5 Gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alaşehir ve Turgutlu NSM Büro Amirliklerince Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Operasyonda toplamda şüpheli 5 şahıs yakalandı. P.K. (22), H.G. (25), E.E (25), M.Y (22) ve B.Ü. (36) isimli şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında; 1 adet hassas terazi, 13 parça halinde 38,67 gram metamfetamin maddesi, 0,86 gram skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa Uyuşturucu Operasyon Gözaltı
Son Güncelleme:
Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş
Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı! Pompalı Tüfekle Vuruldu Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı!
Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor
Bakan Şimşek Talimatı Verdi! BDDK Düğünündeki Takı Kuyruğuna Çok Kızdı BDDK Düğünündeki Takı Kuyruğuna Çok Kızdı