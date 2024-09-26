Manisa'da Zehir Tacirlerine Baskın! 5 Gözaltı
Manisa'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alaşehir ve Turgutlu NSM Büro Amirliklerince Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Operasyonda toplamda şüpheli 5 şahıs yakalandı. P.K. (22), H.G. (25), E.E (25), M.Y (22) ve B.Ü. (36) isimli şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında; 1 adet hassas terazi, 13 parça halinde 38,67 gram metamfetamin maddesi, 0,86 gram skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Konuyla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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