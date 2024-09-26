Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı! Pompalı Tüfekle Vuruldu

Aydın'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı! Pompalı Tüfekle Vuruldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde taş köprü mevkiinde öğle saatlerinde; inşaat işi ile uğraşan ve aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu iddia edilen Ş.K., motosikletle bölgeye gelen R.Ş. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan R.Ş. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

MOTOSİKLETLE KAÇTI

Öte yandan yaralı şahsın üst aramasında da 1 adet tabanca ele geçirildiği bilgisine ulaşılırken, polis ekipleri olaydan sonra bölgeden plakasız motosiklet ile uzaklaşan Ş.K. isimli şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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