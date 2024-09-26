İşe Giderken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü
Sakarya'da 36 yaşındaki Erol Korkmaz, işe giderken silahlı saldırıya uğradı. Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi’nde dün sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Erol Korkmaz, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Şüpheli, Korkmaz’a defalarca ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Korkmaz, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Korkmaz’ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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