Bakan Şimşek Talimatı Verdi! BDDK Düğünündeki Takı Kuyruğuna Çok Kızdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününe denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerini davet ederek onlardan yüklü miktarda düğün hediyesi aldığı iddiaları ortalığı karıştırırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in olaya el atacağı öne sürüldü. Şimşek'in "Gereği neyse yapılacak" dediği ileri sürüldü.

BirGün'ün aktardığı görüntülerde, banka ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin takı kuyruğuna girdiği görülüyordu.

'ŞİMŞEK YAŞANANLARDAN RAHATSIZ'

Murat Yetkin’in bakanlık kaynaklarından aldığı bilgileri aktardığı habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duruma ilişkin ayrıntılı bilgi edindiği ve BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününde yaşananlardan rahatsız olduğu kaydedildi. Kaynaklar, Bakan Şimşek’in BDDK Başkan Yardımcısı Aydın’ın düğün daveti üzerine inceleme başlatılması için talimat verdiğini söyledi. Bakan Şimşek’in “Gereği neyse yapılacak” dediği iddia edildi.

İddiaya göre, Şimşek’in talimatı üzerine yasada belirtildiği üzere Kamu Etik Kurulu’nun devreye girmesi bekleniyor.

Kaynak: yetkinreport.com