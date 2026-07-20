Manisa'da Silahlı Kavga! Bir Ölü, 6 Yaralı

Manisa'da husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisa'da Silahlı Kavga! Bir Ölü, 6 Yaralı
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek tüfeklerin de kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu Haydar Kaynak (47), Ş.K. (53), G.K. (43), S.K. (42), K.B. (43), V.B. (35) ve Y.K. (24) saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Haydar Kaynak ile Ş.K. ve G.K., Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralılardan Haydar Kaynak, sabaha karşı hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.G. (51), S.G. (57) ve H.G.'yi (27) yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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