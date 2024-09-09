Manisa’da Sağlık Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor



Türkiye’de 2001 yılından başlayarak, her yıl 3-9 Eylül tarihleri arası Halk Sağlığı Haftası olarak kutlandığını kaydeden Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, haftanın kutlanmasındaki amacın halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine ve yapılan çalışmalara dikkat çekerek farkındalık oluşturmak, halk sağlığının hastalıkları önlemeyi, yaşamı uzatmayı ve sağlığı geliştirmeyi amaç edindiğine vurgu yaptı.



Çocuklara yönelik 13 ayrı aşı uygulanıyor

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca Manisa özelinde yapılan halk sağlığı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Ülkemizde, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında çocukluk döneminde 13 hastalığa karşı aşı uygulanmaktadır. Aşı takviminde belirtilen dozların zamanında ve tam olarak uygulanması, çocukları bu hastalıklardan ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişebilecek sakatlık ve ölümlerden korumaktadır. İlimizdeki bütün sağlık kuruluşlarında 2023 yılında 655 bin 532 doz, 2024 yılı ilk 8 ayda ise 441 bin 146 doz aşı ücretsiz olarak uygulandı."



Manisa’da 700 bine yakın vatandaşa kanser taraması

Halk sağlığının önemli adımlarından birinin kanser taramaları olduğuna dikkat çeken Karaca, Manisa’da kanser tarama programının başladığı 2015 yılından bugüne 122 bin 895 kişiye meme kanseri taraması, 222 bin 814 kişiye serviks kanseri taraması ve 425 bin 188 kişiye kolorektal kanser taraması yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğine dikkat çekti.

Karaca, "Vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği hizmetleri, aile hekimleri ile görüşerek en kısa zamanda yaptırmalarını sağlıklarına yapacakları en büyük yatırım olarak görüyorum." dedi.



Manisa’da 185 aile sağlığı merkezi var

Manisa genelinde 185 aile sağlığı merkezi ve bu aile sağlığı merkezlerinin bünyesinde 492 aile hekimliği birimi bulunduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Karaca, her birimde yaklaşık 3 bin hastaya sağlık hizmeti verildiğini ulaşımın zor olduğu 754 köy ve mahallede ise aile hekimleri tarafından belli günlerde gezici sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti. Karaca ayrıca, Huzurevi, cezaevi ve Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri gibi toplu yaşanılan 13 kuruma yerinde sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

Ayrıca Manisa’da Akhisar, Alaşehir, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere 4 ilçede Sağlıklı Yaşam Merkezi bulunduğunu ifade eden Karaca, 2024 yılının ilk 7 ayında çocuk gelişimci, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve sosyal çalışmacı tarafından 29 bin 133 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti.

Bu yıl Halk Sağlığı Haftasının ana temasının bakanlık tarafından “Sağlığını erteleme, harekete geç” olarak belirlendiğini kaydeden Karaca, “Aşının gücüne inan, aşılan”, “Farkında ol taramanı yaptır kanseri engelle”, “Emzirmek annenin, anne sütü bebeğin sigortasıdır”, “Ekranı değil, hayatı yaşa”, “Her adımında aile hekimin yanında”, “Alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz, sağlıklı besleniyoruz” sloganlarıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA