Manisa'da Orman Yangını
Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip, alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 buçuk saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
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Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
4 UÇAK, 6 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİLDİ
Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çıkan yangın yoğun müdahalelerin ardından saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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