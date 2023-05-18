Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet adeta ok gibi otomobile saplanırken, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Akkeçili Mahallesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Musa Tükenmez (49) hayatını kaybetti. Kaza bu sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Alaşehir Akkeçili Mahallesinde meydana geldi.

E.T. (35) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Musa Tükenmez (49) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Musa Tükenmez olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin arabaya ok gibi saplandığı kazayla ilgili jandarma tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Musa Tükenmez'in Alaşehir Belediyesinde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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