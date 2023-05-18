İstanbul’da kumar operasyonu: 710 kişiye ceza yazıldı

İstanbul’da kumar oynatıldığı belirlenen 149 adrese Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskında yakalanan 157 şüpheliye adli işlem yapılırken, kumar oynarken yakalanan 710 kişiye toplam 2 milyon 879 bin 50 lira ceza yazıldı.

İstanbul’da kumar operasyonu: 710 kişiye ceza yazıldı

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kumar oynatıldığı belirlenen 149 adrese baskın yaptı. Kumarhaneye dönüştürülen casino, kahvehane, kafe ve derneklere yapılan baskınlarda kumar oynattıkları tespit edilen 157 şüpheliye adli işlem yapılırken, kumar oynarken yakalanan 710 kişiye de Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği toplam 2 milyon 879 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan baskınlarda kumarda kullanılan 200 bin 900 lira, bin 100 dolar, 400 İsviçre frankı, 300 euro para ele geçirildi. Baskınlarda 27 adet kumar ve 1 adet rulet makinesine, iskambil kağıtları ile 12 bilgisayar ve 181 hard diske ise incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: İHA

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