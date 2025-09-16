Manisa’da Bisikletliye Kamyonet Çarptı: 1 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Salihli-Alaşehir Karayolu Kabazlı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (53) yönetimindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen 44 yaşındaki bisiklet sürücüsü Atakan Güngör’e arkadan çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güngör, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyonet sürücüsü A.Ç.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

